Guardiola - City | accordo fatto | rinnovo di un anno con opzione per il successivo

Stando a quanto riportato da diversi organi di stampa britannici, il Manchesterha raggiunto un accordo con Pepper il rinnovo di un anno ma con un'opzione in favore di entrambe le ...Manchesterrinnova: i dettagli© LaPresseAttualmente la squadra è al secondo posto in campionato, staccata di cinque lunghezze dall'Arsenal capolista. Inoltre ilha ...The Athletic said Guardiola had agreed a two-year contract extension committing him to the Premier League champions until 2025. It added the agreement will be structured as an initial one-year deal, ...Manchester City are set to announce that Pep Guardiola has finalised a new contract with the club, 90min understands. 90min revealed at the start of November that Guardiola had agreed terms in ...