OA Sport

Attendiamo ora di scoprire se la leggenda del Motomondiale militerà durante la 24h di Dubai del prossimo gennaio . La gara della 24H Series, campionato olandese gestito da Creventic, aprirà di fatto ...Tre trasferte fuori dall'Italia La serie tricolore ritornerà in scena il 15 - 16 luglio a Misano Adriatico (con il), ma ci sarà un'altra pausa prima del round di Spielberg del 9 - 10 ... GTWC Europe, BMW entusiasta per la presenza di Valentino Rossi Le due formazioni uniscono le forze per la prossima stagione che le vedrà in azione tra Sprint ed Endurance Cup con le R8 LMS, oltre al Lamborghini Super Trofeo. Panis e Di Folco i primi piloti uffici ...Team WRT anticipates having a stable of seven to eight BMW M4 GT3s next year as it continues to work on its racing programs for the 2023 season, according to team principal Vincent Vosse. The former ...