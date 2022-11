LA NAZIONE

La donazione alla pediatria del Misericordia ha permesso di acquistare dispositivi audio per riunioni e formazione ...Un giorno sul giornale abbiamo letto la bella iniziativa di una signora dicon un trascorso simile al nostro e così abbiamo deciso anche noi di vendere le canne da pesca, donando il ricavato ... Grosseto, vendono le canne da pesca del padre morto e donano il ricavato all'ospedale GROSSETO - "La storia della signora Mariagrazia ci ha colpito e commosso, abbiamo deciso di fare la stessa cosa per essere di aiuto alla Pediatria di ...