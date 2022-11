Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

(Di martedì 22 novembre 2022) L’allontanamento di Antonino Spinalbese da Oriana Marzoli, la lite tra la stessa Oriana e Micol Incorvaia, la sorpresa a George Ciupilan (e le critiche annesse), l’arrivo di Taylor Mega e il trionfo di Edoardo Tavassi al televoto: sono queste le più importantisulVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 giunto alla settima edizione. Quella andata in onda ieri sera, lunedì 21 novembre, era la diciottesima puntata. Manca ancora tanto alla fine del reality, e al netto di nuovi ingressi e ritiri imprevedibili, sembra ormai piuttosto evidente quali siano i concorrenti che hanno più possibilità di arrivare fino in fondo. Tra questi sicuramente non c’è Charlie Gnocchi, votato dall’1% degli spettatori nel corso dell’ultimo televoto durato una settimana. Le ...

La 18esima puntata delVip 7 è finita. Mentre alcuni concorrenti sono positivi al Covid e sono in isolamento, Luca Onestini, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Alberto De Pisis , e altre due vippone sono ...La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimo 'Alnon stai dando tanto quanto con me. Devi farti conoscere per quello che sei. Sei un animale da palcoscenico. Con le tue ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-502426a4-ea8e-3fbc-a55e-21c9d4704e ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-86e13706-1a5a-1b28-f4fd-e05e3e9fee ...