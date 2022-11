Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Isa sulla diciottesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 novembre 2022) Non saprei nemmeno elencare la quantità di messaggi estremamente sbagliati e pericolosi andati in onda durante ladi ieri delVip 7, nello spazio relativo alla “sorpresa” (e chiamala pure sorpresa…) fatta a George Ciupilan. Che di suo padre si sarebbe parlato era ovvio, e credo che lo stesso George lo sapesse benissimo, del resto quando hai una storia così forte e tragica alle spalle e partecipi ad un reality sai bene che se ne parlerà e si andrà a scavare sull’argomento. Ma da lì a quello che si è visto ieri sera c’è un abisso, un abisso pieno di inopportunità, di insensibilità. George è stato un bambino che ha vissuto con un padre alcolizzato, anaffettivo, un padre che lo picchiava, un padre dal quale è dovuto scappare di nascosto. Come si può mai pensare che fargli arrivare un suo videomessaggio ...