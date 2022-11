Governo verso la Amazon Tax sulle consegne | cosa è e perché si paga

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Ildi Giorgia Meloni pensa all’introduzione di una nuova tassa. Il documento sarebbe al vaglio del Consiglio dei Ministri che poche ore fa ha licenziato la prima manovra finanziaria della sua storia. Un pacchetto da 35 miliardi (la maggior parte dei quali in deficit) che il presidente Meloni ha saluto con favore sottolineandone gli aspetti positivi nel lungo periodo. “È una manovra coerente e con una visione: non ci sono bonus né micro questioni, non c’è spazio per piccoli interessi ma per scelte politiche di cui assumiamo la piena responsabilità”. “Su tutte queste misure noi stiamo iniziando un lavoro. Abbiamo assunti impegni di Legislatura, ma quel che importa è aver aperto un varco in appena un mese su tutte le misure che dovevano caratterizzare il lavoro di questo”. Nello specifico, continua Meloni: “Dei 35 miliardi, i ...