Governo Meloni | tutte le misure finanziarie adottate nell’ultimo Cdm

(Di martedì 22 novembre 2022) : caro energia, pacchetto famiglie, scuola, pensioni, imprese Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato nell’ulti consiglio il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). La manovra prevede 35 miliardi di euro. La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.contro il caro energia Le risorse destinate alle ...

Governo

Manovra, le pensioni minime a 600 . Arriva la 'Carta Risparmio Spesa' Ila guidaha varato la tanto attesa legge di Bilancio . Una misura da 35 miliardi , si tratta del primo documento di programmazione pluriennale: riguarderà il biennio 2023 - 2025 . La ...Non so come si svilupperanno le cose con, ma fate attenzione: è con piccoli passi, che Orbán ... ilha vanificato il diritto di sciopero. Gli insegnanti hanno protestato lo stesso, e i ... Conferenza stampa del Presidente Meloni | www.governo.it Due punti di contributi previdenziali in meno per i dipendenti la cui retribuzione annuale lorda arriva a 35 mila euro (corrispondenti a 2992 al mese). Un punto in più, e quindi tre in ...Le pensioni minime, che oggi ammontano a 525 euro mensili, saliranno di oltre 45 euro netti al mese. È una delle novità in campo previdenziale della manovra. Per due anni ...