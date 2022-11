Governo Meloni | così cambiano le buste paga | tutte le misure della Manovra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) La premier Giorgianella conferenza stampa di questa mattina si è detta molto soddisfattadi Bilancio: "È unafrutto di scelte politiche: abbiamo scelto le nostre priorità", ha spiegato, "ed è un bilancio familiare, che si preoccupa cioè non del consenso ma di cosa è giusto fare". La legge ha un valore di 35 miliardi di euro, 21 dei quali dedicati a contrastare il caro energia. Altre risorse sono stanziate per ridurre il cuneo e per il taglio dell'Iva sui prodotti di prima necessità per l'infanzia e gli assorbenti. Aumenta l'assegno unico per le famiglie, vengono introdotte agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori del reddito di cittadinanza (che verrà abolito dal 2024). In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85mila euro per autonomi ...