Gori ricorda Maroni | “Sono addolorato | è stato un avversario politico leale”

(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo. Il Sindaco di Bergamo Giorgiocommenta la morte di Roberto, già Ministro dell’Interno e di Regione Lombardia. “La scomparsa di Robertomi addolora. Lo ricorderò come una persona seria, un, un uomo cordiale. Un abbraccio alla sua famiglia”. La scomparsa di @Robertomi addolora. Lo ricorderò come una persona seria, un, un uomo cordiale. Un abbraccio alla sua famiglia. pic.twitter.com/XqoHPS3ugB — Giorgio(@giorgio) November 22, 2022

