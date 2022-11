Good Night Oppy | il documentario su Marte e il rover Opportunity - Magazine - quotidiano net

The Wom

L'incredibile esplorazione del pianeta rosso al centro del film che esce in streaming su Amazon Prime Video il 23 ...Tra i cortometraggi in concorso proiettati per la sezione Catania Corti Europei 11: Richter di Koloreto Cukali - Albania; Kids on the Moon di Dinko Draganovic - Austria;, Lily di Peter ... Good Night Oppy: Un film su Prime Video ricostruisce la storia di Opportunity, il rover rimasto 15 anni su Marte L'incredibile esplorazione del pianeta rosso al centro del film che esce in streaming su Amazon Prime Video il 23 novembre ...Se il lunedì vi pesa come un macigno, provate ad alleggerirvi con i nostri suggerimenti streaming pescati tra le nuove uscite e le prossime cancellazioni del catalogo di Prime Video. Tra i film, in at ...