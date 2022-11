Golf | Ryder Cup Roma 2023 | Nicolas Colsaerts sarà il terzo vicecapitano del Team Europa

(Di martedì 22 novembre 2022) Oggi è stato scelto ildelper laCupdi, che si giocherà a: secondo quanto scritto dall’ANSA, si tratta del belga. La scelta è stata effettuata dall’inglese Luke Donald, capitano della squadra del Vecchio Continente. La tradizionale sfida contro gli USA si giocherà dal 29 settembre all’1 ottobreal Marco Simone& Country Club: i primi due vicecapitani del, già individuati in precedenza, sono il danese Thomas Bjorn ed il torinese Edoardo Molinari., che ha compiuto 40 anni pochi giorni or sono, ha vinto laCup ...

...centenario diche dal 29 settembre al 1 ottobre si terrà sul percorso del Marco Simone& ... Quarant'anni compiuti lo scorso 14 novembre, con Donald ha giocato e vinto laCup 2012, quella ......per laCup 2023 di Roma. L'inglese Donald, guida del Vecchio Continente nella sfida agli Usa in programma il prossimo anno (dal 29 settembre al 1 ottobre) sul percorso del Marco Simone& ...Nicholas Colsaerts si unisce a Thomas Bjorn ed Eduardo Molinari come vice-capitani del Team Europe per l’edizione 2023 della Ryder Cup, che si svolgerà ...Luke Donald ha scelto Nicolas Colsaerts come terzo vicecapitano del team Europe che sfiderà gli Stati Uniti nella prima edizione italiana della Ryders Cup, il trofeo quasi centenario di golf che dal 2 ...