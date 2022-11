Gol ed emozioni | Nerazzurri protagonisti a livello internazionale

Leggi su seriea24

(Di martedì 22 novembre 2022) 22 Novembre 2022 Nella giornata di oggi i sette calciatori del Pisa Sporting Club impegnati con le rispettive Nazionali in questa pausatorneranno ad allenarsi col resto del gruppo: Torregrossa, Nagy, Morutan, Marin, Rus, Ionita e Jureskin inizieranno quindi a mettere nel mirino, assieme ai compagni, la Ternana prossimo avversario del Pisa nel campionato Cadetto. Ma è stata una settimana davvero da ricordare per iscesi in campo in Europa e in Medio Oriente con Torregrossa che ha bagnato il suo debutto con la Nazionale Venezuelana segnando subito due reti in due partite; soddisfazioni individuali anche per Rus e Morutan a segno con la Nazionale Rumena e per Jureskin autore di un ‘eurogol’ con la maglia della Croazia U21. Ecco nel dettaglio risultati e marcatori di tutte le gare andate in scena: – ...