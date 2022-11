Giulia Salemi | emozionante discorso alla Camera dei Deputati per la Giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 novembre 2022)è stata invitata per tenere undeiin occasione dellalasulla. L’ex gieffina, che qualche settimana fa aveva fatto emozionare per un altrofatto davanti alle telecamere de Le Iene, si è presentata a seguito dell’invito ricevuto dal Presidente della. Le sue parole anche questa volta sono state toccanti: Desidero ringraziare la Presidenza dellaper avermi invitata ad un contesto che, pur non essendo proprio il mio, mi offre la possibilità di condividere con il mondo delle Istituzioni il mio pensiero solitamente espresso sui canali social. E’ dscuola e ...