Giulia Salemi alla Camera dei Deputati | “La mia influenza socialmente utile”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 novembre 2022)è cresciuta tantissimo e non ci stancheremo mai di dirlo. Da quella ragazza giovane e insicura che gareggiava con la mamma a Pechino Express a quella che oggi ha parlatodeipresso Montecitorio, sono passati solo otto anni, ma sembrano tanti di più. L’esperta social del Grande Fratello Vip 7 è una persona impegnata nel sociale e che cerca di utilizzare ciò che ha a disposizione per promuovere le battaglie in cui crede, come ha fatto oggi, nel suo intervento. Le parole dia Montecitorio: “Cerco sempre di uniremia infinita leggerezza a qualcosa che mi faccia star bene e faccia sentir” Dolce, delicata e allo stesso tempo attenta, l’influencer italo – iraniana ha fatto un ...