Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole | la Smart box di Cittadinanzattiva su rischio sismico e alluvione

Per la piantumazione, nei giorni delladell'albero, si sono impegnati piu' di 80 dipendenti dell'azienda sotto la guida degli agronomi del progetto 'Forestami', progetto di ..."Serve, inoltre " ha aggiunto - una strategiapiù efficace per la valorizzazione delle aree interne, partendo dal ripristino dei finanziamenti storici per la forestazione". Dalla...Una mattinata speciale, quella del 21 novembre, per le bambine e i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia chiaravallesi “Mario Lodi”, “Casa dei Bambini” e “Giuseppina Cavallini”: infatti, a ...In occasione della giornata Nazionale degli Alberi, 21 novembre, i bambini della sezione di 5 anni dell’Istituto Comprensivo di Montecarlo hanno piantato nel giardino della scuola uno dei tre alberi c ...