Giorgio Panariello è malato | rinviate le date del tour

Leggi su tpi

(Di martedì 22 novembre 2022). A causa di un problema di salute che lo ha colpito negli ultimi giorni è stato costretto a rinviare tredel suo, previste dal 22 al 24 novembre al Teatro Verdi di Firenze. A mettere in ginocchiosarebbe stata una brutta labirintite. Che cos’è? Si tratta di un’infiammazione dell’orecchio interno, che si manifesta con una riduzione dell’udito, vertigini e acufeni, talvolta può provocare disturbi dell’equilibrio e problemi alla postura. Proprio per questo, il comico italiano non ha potuto far altro che fermarsi. Spettacolo e nuoveLo spettacolo diprevisto per questa sera, martedì 22 novembre, al Teatro Versi verrà recuperato il prossimo 19 dicembre. Le nuove ...