Germania | infortunio Sané | salterà il debutto contro il Giappone

Brutte notizie dal ritiro della Germania, in vista del debutto ai Mondiali di Qatar 2022. Come ha annunciato la stessa Nazionale tramite i propri profili social, Leroy Sané si è fermato in allenamento a causa di un problema al ginocchio, che lo ha costretto a saltare l'ultima seduta. Un infortunio che sicuramente lo costringerà a saltare la sfida con il Giappone, prima fatica per gli uomini del ct Flick, che ora dovrà pensare a come sostituire l'ala del Bayern, che fin qui in stagione ha già segnato 10 gol in 16 presenze, con anche 6 assist all'attivo. Secondo quanto appresa dalla Bild, al momento non sembrano esserci dubbi sul fatto che il classe '96 tornerà a disposizione per i prossimi impegni (Spagna e Costa Rica).