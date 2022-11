Gazzetta – Roma | Karsdorp | “Non torno per disagio psicologico”

(Di martedì 22 novembre 2022) 2022-11-22 18:47:18Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: L’olandese, dopo tre giorni di assenza e la multa, ha presentato un certificato firmato da un medico di fiducia e spiegato il no al riin Italia. Ora rischia di contravvenire agli obblighi contrattuali. La società pronta ad aiutarlo a condizione che il ragazzo si faccia visitare dallo staff sanitario giallorosso Adesso tornare indietro sembra impossibile. Per il terzo giorno consecutivo Ricknon si è presentato a Trigoria, disertando l’allenamento odierno e – soprattutto – la mini-tournée in Giappone che laaffronterà fino a martedì prossimo. Alla base della scelta del giocatore, che attualmente si trova in Olanda con la sua famiglia, c’è un forte...

La Gazzetta dello Sport

Per il terzo giorno consecutivo Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria, disertando l'allenamento odierno e - soprattutto - la mini - tournée in Giappone che laaffronterà fino a martedì ...Laha preso coscienza della posizione del giocatore chiedendo a Karsdorp di tornare comunque nella Capitale per essere visitato dallo staff medico giallorosso, per una procedura consueta in ... Roma, tra amichevoli ed espansione del brand: via alla tournée in Giappone L'olandese, dopo tre giorni di assenza e la multa, ha presentato un certificato firmato da un medico di fiducia e spiegato il no al ritorno in Italia. Ora rischia di contravvenire agli obblighi contra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...