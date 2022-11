Gazprom minaccia di chiudere i rubinetti all’Europa. La mossa (disperata) di Putin

(Di martedì 22 novembre 2022) Con i prezzi del gas in Ue scesi a un terzo del picco di agosto, la guerra energetica di Vladimircontro l’Europa stava procedendo nella stessa direzione dell’occupazione dell’Ucraina. Così, con l’inverno ormai giunto nel Vecchio continente e con i Paesi che cominciano a mettere mano alle riserve accumulate, lo zar ha deciso di giocarsi una delle ultime carte che tiene in mano: il taglio dei flussi di gas via Ucraina, ultima via del metano russo verso l’Europa da quando le condotte Nord Stream non sono più un’opzione. Martedì mattinahato di diminuire quei flussi di gas, già molto ridotti negli scorsi mesi, a partire dalla settimana prossima. L’azienda ha annunciato su Telegram che dei volumi di gas destinati alla Moldavia sono stati trattenuti in Ucraina, avvertendo che dal 28 novembre limiterà i volumi di ...

di ridurre da lunedì i flussi di gas attraverso l'Ucraina, ultima rotta del gas russo verso l'Europa, in risposta al fatto che l'Ucraina tratterrebbe parte del metano destinato alla ...Mentre l'inverno si fa più duro il colosso russodi ridurre da lunedì prossimo i flussi di gas attraverso l'Ucraina, ultima rotta del gas russo verso l'Europa. L'annuncio giunge in risposta al fatto che Kiev starebbe trattenendo per ...L’ultima manovra del gigante del gas russo per mettere pressione sulla Moldavia può essere l’inizio dell’ennesimo attacco ibrido contro l’Ue.Gazprom torna a minacciare l'Europa di chiudere l'unica via ancora aperta per il passaggio del gas russo, quella tramite l'Ucraina. Cosa significa per il vecchio continente e cosa può accadere.