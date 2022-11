(Di martedì 22 novembre 2022) Mentre l’inverno si fa più duro il colosso russodi ridurre daprossimo idi gas attral’, ultima rotta del gas russo. L’annuncio giunge in risposta al fatto che Kiev starebbe trattenendo per sè parte del metano destinato alla Moldavia. “Dalle 10 del 28 novembreinizierà a ridurre la fornitura di gas al gis (stazione di compressione, ndr) di Sudzha per il transito attral’per un quantitativo pari a quello giornalmente non consegnato”, affermasul suo canale Telegram, accusando Kiev di essersi impossessata sinore di 52,5 milioni di metri cubi di gas. Ogni giorno transitano attra...

Se lo squilibrio dovesse persistere, la nota, inizierà a ridurre la fornitura di gas al Gms di Sudzha per il transito in Ucraina a partire dalle dalle 10 locali di lunedì prossimo.