Gazprom chiude i rubinetti all' Europa | ' Da lunedì meno gas all' Ucraina'

'Dalle 10 del 28 novembreinizierà a ridurre la fornitura di gas al Gis (stazione di compressione, ndr) di Sudzha per il transito attraverso l'Ucraina per un quantitativo pari a quello ......184 mld 14 novembre - 17:38 Borsa: distensione Usa - Cina da' fiato al rally, Milanoa +0,6% 14 novembre - 15:57 ***Gas: lo Stato tedesco torna in campo, dopo Uniper nazionalizza...L’ultima manovra del gigante del gas russo per mettere pressione sulla Moldavia può essere l’inizio dell’ennesimo attacco ibrido contro l’Ue."Dalle 10 del 28 novembre Gazprom inizierà a ridurre la fornitura di gas al Gis (stazione di compressione, ndr) di Sudzha per il transito attraverso l'Ucraina per un quantitativo pari a quello giornal ...