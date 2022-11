(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – La Gazprom hato didi gas diretti inattraverso l’Ucraina. In un comunicato, la società russa ha spiegato che parte del gas trattenuto dall’Ucraina dovrebbe invece essere diretto in Moldova. Kiev, accusa Mosca, impedisce la consegna di 52,2 milioni di metri cubi alla Moldova. Se il disequilibrio, fra gas diretto in Moldova e quello effettivamente consegnato, non verrà risolto lunedì prossimo “si inizieranno a ridurre i rifornimenti”. L’Ucraina ha respinto le accuse assicurando che i volumi di gas diretti ai consumatori della Moldova sono stati trasferiti “pienamente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Nel 2021, Gazprom ha esteso un contratto quinquennale per la fornitura dialla Moldavia a condizione che i debiti siano pagati in tempo. Le autorità moldave hanno denunciato che laha ..."Non è la prima volta che lautilizza ilcome strumento di pressione politica. Manipola i fatti per giustificare la decisione di limitare ulteriormente i volumi di forniture ai Paesi ... Gas, Russia minaccia di tagliare flussi in Europa dalla prossima settimana (Teleborsa) - Il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che la Germania "deve essere pronta a un'escalation in Ucraina". La dichiarazione è arrivata durante una conferenza a Berlino ospitata ...L'UE riprova a mettere un tetto al prezzo del gas proveniente dalla Russia: un limite pronti a scattare soltanto in caso di prezzi estremamente elevati.