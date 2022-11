Gas ed energia | come risparmiare in bolletta | i consigli dell’esperto su iNews24

Il price cap, ha annunciato la commissaria all', Kadri Simson , si colloca a 275 euro al megawattora , al Ttf di Amesterdam. Ci sono alcune condizioni: che il prezzo delindicato sui ..." Sappiamo che l'Ue paga prezzi molto elevati per il" ha detto la commissaria Ue all'Kadri Simson e nonostante oggi i prezzi sono scesi in modo sostanziale, come Continente " restiamo ...IL FENOMENO Il meccanismo è quasi sempre lo stesso. Una chiamata-civetta con la proposta di un'offerta, che in realtà servirebbe solo per raccogliere frammenti di ...Gas ed energia: i consigli di Mauro Zanini, presidente dell'Ircaf, su come ridurre in consumi per risparmiare in bolletta.