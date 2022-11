Furto in abitazione | preso il terzo uomo | catturato in Albania

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato arrestato inilsoggetto, destinatario dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino nei confronti di tre persone (tutte di origine albanese e residenti in provincia di Bari), gravemente indiziate, allo stato delle indagini, del reato diinin concorso. Lo scorso 7 novembre, quando i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione al provvedimento, l’veniva localizzato nel suo Paese d’origine. Di qui la comunicazione alla Procura della Repubblica di Avellino che ha immediatamente richiesto attraverso la Procura Generale di Napoli ed il Ministero della Giustizia, l’arresto ai fini estradizionali del catturando. Avviato l’iter per ...

