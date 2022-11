Furiosa | il prequel di Mad Max | Fury Road

Non sarà un'impresa facile attendere al cinema l'arrivo di. Ildel r oboante Mad Max: Fury Road , uscito nelle sale nel 2015, pare che sia atteso tra due anni ma questo non implica il fatto di non poter fare speculazioni sul film. Dopo la ...In una recente intervista concessa ai microfoni di IndieWire, l'attrice Anya Taylor - Joy ha parlato di, l'attesodi Mad Max: Fury Road che la vede come protagonista nei panni della versione da giovane del personaggio di, già interpretato a suo tempo da Charlize Theron nel ...L a protagonista del prequel di Mad Max: Fury Road ha regalato ai fan della pellicola alcune scottanti anticipazioni. Anya Taylor-Joy vestirà i panni di Furiosa, nella sua versione “da giovane” rispet ...Mad Max, prequel "Furiosa": così parla Anya Taylor-Joy, una delle protagoniste di questo nuovo capitolo della saga.