Furia Vlahovic | la situazione si complica e non poco | le conseguenze

(Di martedì 22 novembre 2022) Dusanè stato uno dei grandi colpi di mercato della Juve, ma ora la sosta per il Mondiale rischia di cambiare le carte in tavola. Quando si acquista un giocatore per una cifra così importante come quella di 75 milioni è normale attendersi grandi prestazioni, con Dusanche a Torino ha dimostrato di poter essere un cannoniere solamente a fasi alterne, per questo motivo crescono i dubbi sul suo conto. LaPresseLa Juventus ha sempre avuto nell’attacco uno dei suoi grandi fiori all’occhiello potendo così puntare su una serie di campioni di altissimo livello che permettevano di far crescere il valore della squadra. Segnare è fondamentale e per questo motivo a gennaio del 2022 sono stati spesi ben 75 milioni di euro per poter arrivare all’acquisto di un vero e proprio cannoniere puro come Dusan, uno di quei giocatori ...