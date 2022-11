Fuori dal Coro | le anticipazioni della puntata di oggi 22 novembre

(Di martedì 22 novembre 2022) : immigrazione clandestina, case occupate e molto altro L’immigrazione clandestina, con un ampio reportage sul destino dei minori stranieri non accompagnati, sarà al centro del nuovo appuntamento con “dal”, il talk show condotto da Mario Giordano, in onda, martedì 22, in prima serata su Retequattro. Tra i temi trattati anche la sicurezza nelle città italiane, con il racconto di alcune situazioni estreme tra spaccio di droga e prostituzione. Inoltre, continuerà l’inchiesta didalsul mancato controllo sul reddito di cittadinanza, dopo che a Civitavecchia sono stati trovati alcuni percettori intestatari di diverse imbarcazioni. Leggi anche: GOVERNO MELONI, TUTTE LE MISURE FINANZIARIE ADOTTATE NELL’ULTIMO CDM A seguire, un’indagine sugli investimenti ...

