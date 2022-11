(Di martedì 22 novembre 2022) Sette club hanno deciso di non partecipare all’odierna dellaA , in programma nella sede di viale Ippolito Rosellini 4, dopo non aver trovato un’intesa sull'elezione del Consigliere...

Gazzetta del Sud

"La manovra è chiusa e sono presenti le misure chieste dalla" , ha detto Salvini lasciando il ... I punti diimportanti sono almeno quattro: pensioni, Reddito, scudo fiscale, taglio dell'......scuse segnò il suo rientro nel partito e iniziò la fase dura dellasecessionista, alla quale Maroni contribuì coniando uno slogan diventato poi storico, cioè 'Prima il Nord'. Ma la vera... Frattura in Lega serie A, le big lasciano l'Assemblea. De Laurentiis infuriato Sette club hanno deciso di non partecipare all’Assemblea odierna della Lega Serie A, in programma nella sede di viale Ippolito Rosellini 4, dopo non aver trovato un’intesa sull'elezione del ...Roberto Maroni, ex ministro ed ex segretario della Lega, è morto nella sua casa nel Varesotto all'età di 67 anni. Maroni, che dal 2013 al 2018 aveva ricoperto anche la carica di presidente della Regio ...