Calciomercato.com

Le parole disulla Romadichiara queste parole riguardo la Roma e il suo ...mi ha dovuto allontanare un paio di volte dall'allenamento perché non ero concentrato. Giusto così. ...Il centrocampista del Sassuolo , Davide, ha parlato al Corriere dello Sport del suo sogno di giocare un giorno con la Roma. Ecco le ... L'allenatore,, mi ha dovuto allontanare un paio di ... Frattesi: 'Dionisi ha cambiato modulo per me. Il futuro e il rapporto con Scamacca...' Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha aperto le porte della sua casa a ‘Cronache di spogliatoio’ per un’intervista sulla propria persona e sulla carriera. RUOLO - Perché sto segnando di più ...Calciomercato Roma, cessione Frattesi: il Sassuolo ha preso una decisione e ha fissato la data dell’addio del centrocampista. Le ultime Sappiamo tutti qual è la priorità di Frattesi, da lui stesso con ...