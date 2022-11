Franco Battiato – La Voce del Padrone | streaming gratis e diretta tv Netflix o Sky? Dove vedere film completo

Si intitola, quasi inevitabilmente, 'Eri con me' l'album tributo di Alice a, che venerdì uscirà nella duplice versione del cd e del doppio vinile per Arecibo/Bmg, con cui l'interprete ...è un genio raro, di quelli che riescono a toccare le corde popolari, perché tocca il livello colto e quello pop. È stato un innovatore che ha parlato a tutti, come Totò e Troisi, per ...Lunedì 28 novembre uscirà nelle sale cinematografiche il film Franco Battiato - La Voce del Padrone. Il film, diretto da Marco Spagnoli è un documentario mus ...La voce del padrone il documentario di Marco Spagnoli che celebra i 40 anni dell'album di Franco Battiato, dal 28 novembre al cinema ...