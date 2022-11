Francia-Australia | Rabiot e Giroud rimontano grazie alla costruzione da dietro Video

(Di martedì 22 novembre 2022). Al Janoub Stadium di Al Wakrah si è concluso il primo tempo tra, seconda partita del gruppo D del Mondiale in Qatar. I francesi sono andati sotto dopo appena nove minuti con il gol dell’no Goodwin servito da Lekie. La squadra guidata da Deschamps prova subito a recuperare lo svantaggio ma il gol del pareggio arriva al 27? con il colpo disu assist di Theo Hernandez. Il gol del vantaggio arriva poi da un splendida combinazione tra Mbappé eche serve. Galletti che trovano il sorpassoall’asse tutto “italiano”. Tutto merito delladal basso deglini. Al minuto 44 Mbappé si divora il terzo gol a porta vuota ...

