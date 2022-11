Francia-Australia | le formazioni ufficiali

(Di martedì 22 novembre 2022) Sono state da poco comunicate ledi, il secondo match del 1º turno del gruppo D a Qatar 2022. Alle 14:00, infatti, Danimarca e Tunisia si sono spartite la posta in gioco pareggiando 0-0. Teatro della sfida frasarà lo stadio “Al-Janoub” di Al Wakrah, mentre in Italia la partita sarà visibile in chiaro in TV su Rai 1. Sono 6 i precedenti fra transalpini eni, di cui soltanto 1 ai Mondiali. In occasione dell’ultima edizione della Coppa del Mondo, infatti, laha sconfitto (non senza alcune difficoltà) l’per 2-1 nel proprio girone di qualificazione, grazie al penalty di Griezmann e all’autogol di Behich nel finale (inutile si rivelò il momentaneo ...

... in Canada,, Germania, Svizzera, Austria, e nei mercati già annunciati " Regno Unito e America Latina. Sarà disponibile in Corea del Sud enel 2023. In Italia sarà disponibile in ...I PRECEDENTIha aperto anche il Mondiale 2018 delle due squadre, allora finì 2 - 1 per i transalpini con un rigore di Griezmann e un autogol a vanificare il penalty di Jedinak. La ...La partita Francia - Australia di Martedì 22 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming il match valido per la 1° giornata del gruppo ...Al Janoub Stadium di Al Wakrah, i campioni in carica della Francia sfidano l'Australia per il match del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022.