Francia-Australia | gol del 2-1 di Olivier Giroud! | News

(Di martedì 22 novembre 2022) E' in corso, gara che vede momentaneamente in vantaggio i francesi: gol diGiroud per il raddoppio 'blue'

Errore grossolano da parte dell': costruzione del basso che finisce male. Palla che arriva a Rabiot: il centrocampista della Juventus guarda in mezzo e serve Olivier Giroud: il numero 9 non sbaglia a porta ...... ecco di cosa si tratta Con il gol di Goodwin dopo 9 minuti, lasi è trovata subito in svantaggio contro l'. E qui a Qatar 2022, la squadra di Deschamps ha superato il record ...Protagonisti al fantacalcio, protagonisti al Mondiale. La Francia si affida ai giocatori della Serie A per ribaltare il risultato contro l’Australia. La rete del momentaneo pareggio, realizzata da ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Australia, match valido per la prima giornata del gruppo D dei Mondiali 2022 in… Leggi ...