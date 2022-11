Francia Australia 4-1 | è la Serie A a trascinare i campioni all’esordio

(Di martedì 22 novembre 2022)4-1, ain caricaè laA: Rabiot e Giroud i protagonisti Una doppietta di Giroud e un gol ed un assist per Adrien Rabiotdei francesi a Qatar 2022. Una vittoria, quella in rimonta 4-1 con l’, nel segno dellaA, che trascina iin carica dopo il gol di Goodwin che aveva spaventato tutti dopo una decina di minuti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Upamecano 5,5: si perde Goodwin in occasione dell'inaspettato goal del vantaggio australiano. Da rivedere in fase di costruzione. L. Hernandez s.v.: la sua partita dura fino al vantaggio australiano, ...AL WAKRAH (QATAR) - È il giorno del debutto per lacampione in carica, che inizia oggi contro l'('Al Janoub Stadium' di Al Wakrah, ore 20) il suo cammino nei Mondiali del Qatar . Decimata dagli infortuni dei vari Pogba, Kante, ...Olivier Giroud eguaglia Henry: l’attaccante francese, grazie alla doppietta di oggi contro l’Australia, ha raggiunto a quota 51 ... e diventare il miglior marcatore nella storia della Francia.(Adnkronos) - La Francia non tradisce le attese e nonostante lo spavento iniziale supera l'Australia 4-1 in rimonta ai Mondiali di Qatar 2022, calando il poker grazie ai gol 'italiani - i due di ...