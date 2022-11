Francesco Totti e Noemi | spunta la prima foto di coppia | i fan già pazzi di loro

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 novembre 2022)Bocchi sono apparsi – per lavolta – pubblicamente insieme. Lo scatto ha già conquistato parecchi cuori! I due hanno infatti iniziato una bella storia d’amore dopo la separazione di lui dall’ormai ex moglie Ilary Blasi. L’annuncio è arrivato proprio dall’ex calciatore che – nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera – ha comunicato ai fan e ai media di essere legato sentimentalmente alla bella donna. Laappare quindi sempre più unita e felice; sorridente più che mai, ha saputo entrare nelle case degli italiani. Eccoli, meravigliosi, mano nella mano! Lo scatto diBocchi Lagrafia sta facendo il giro del web ed è subito diventata ...