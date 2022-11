FOTO | Dopo il titolo 24 7 | Nikki Cross butta nella spazzatura il costume da supereroina

(Di martedì 22 novembre 2022) Sotto la direzione di Vince McMahon,ha assunto le vesti dellaA.S.H. arrivando a vincere nel 2021 il Money In The Bank e poi il WWE Raw Women’s Title, con incasso la sera stessa ai danni di Charlotte Flair. La scozzese ha poi mantenuto la cintura per un mesetto, perdendola a SummerSlam di nuovo a favore di “The Queen”. Triple H, invece, ha deciso di riportare in vita la “vecchia”, la “Mad Sister” che abbiamo conosciuto ai tempi di NXT. Nelle scorse settimane l’abbiamo vista conquistare il 24/7 Title, salvo poi gettarlo. A.S.H. No Moreha chiuso definitivamente con la propria gimmick da. Già nelle scorse settimane l’abbiamo vista ...

Il Sole 24 Ore

Nonostante tutto la donna capisce di dover assecondare la volontà della coppia - soprattutto... A Río Muni, Carmen inizia a nutrire seri dubbi sul fatto che il problema dellepossa essere ...... 'La dietale prese in giro' Tutto è avvenutoil Festival di Sanremo 2018, quando sui ... ma si vede che nel 2018 non era di moda (…) Mi sono sentita ferita come donna, in quella... La Luna, la Terra e le più belle foto (finora) della missione Artemis I - Info Data Sotto la direzione di Vince McMahon, Nikki Cross ha assunto le vesti della supereroina Nikki A.S.H. arrivando a vincere nel 2021 il Money In The Bank e poi il WWE Raw Women's Title, con incasso la ser ...È la sesta foto più popolare nella storia di Instagram ... Il primo a farlo notare su Twitter è stato il Gran Maestro Peter Heine Nielsen, poco dopo Carlsen ha commentato il post scrivendo: "La ...