Forum Risk Management in Sanità | presentato il progetto Sinfonia

InToscana

Così Tiziana Frittelli , Presidente Nazionale di Federsanità e Direttore Generale dell'AO San Giovanni Addolorata di Roma all'evento inaugurale delManagement Sanità in corso ad Arezzo. '...Ha preso il via al Palaffari di Arezzo da oggi fino al 25 novembre ilManagement , che impegnerà istituzioni e medici da tutta Italia, al centro del dibattito: 'la sanità di oggi e di domani'. Ilè promosso da Istituto Superiore di Sanità e Fondazione ... Forum Risk Management ad Arezzo, Brusaferro: "Un momento importante per condividere le buone pratiche" - intoscana With the global economic and financial environment becoming increasingly complex, members of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) need to enhance cooperation to promote the economic ...Hybrid event is being organised in collaboration with United Nations Development Program; Four-day forum seeks to stimulate creativity and innovation among youth and promote knowl ...