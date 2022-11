Formazioni ufficiali Argentina-Arabia Saudita | Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Ledi, sfida valida prima giornata del Gruppo C deidi. Scende in campo l’Albiceleste, una Nazionale che sembra avere il giusto mix tra enorme talento ed esperienza per poter dire la propria in questo torneo. Di fronte, un avversario che invece non ha molto da chiedere alla rassegna mondiale. Il ct Scaloni parte con il dubbio legato alle condizioni di Lionel Messi, quindi c’è attesa per scoprire se la Pulce giocherà già all’esordio o se verrà tenuto a riposo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 11:00 di martedì 22 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici....