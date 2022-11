Formazioni ufficiali Argentina Arabia Saudita | le scelte dei due ct

(Di martedì 22 novembre 2022): ledei due ct in vista del match valido per la prima giornata de gruppo C dei Mondiali I ct Scaloni e Renard hanno comunicato le loroper, match valido per la prima giornata del gruppo C dei Mondiali 2022.(4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gómez; Messi; Lautaro, Di María.(4-3-3): Alowais; Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani; Alfaraj, Kanno, Almalki; Albrikan, Alshehri, Aldawsari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Argentina Arabia Saudita: le sceltedei due ct in vista del match valido per la prima giornata de gruppo C dei Mondiali I ct Scaloni e Renard hanno comunicato le loro ...Ledi Argentina - Arabia Saudita , sfida valida prima giornata del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022. Scende in campo l'Albiceleste, una Nazionale che sembra avere il giusto mix ...Editoriale: Sahra Wagenknecht, eletta con Die Linke, ormai riscuote quasi più successo fra le fila di AfD. E se formasse un suo partitoLe formazioni ufficiali di Argentina-Arabia Saudita, sfida valida prima giornata del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022 ...