Formazione | accordo Regione Lazio-Città Metropolitana per il trasferimento delle funzioni

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma – Sottoscritta trala Convenzione che disciplina le modalità di organizzazione e gestionenon fondamentali in materia diprofessionale delegate dallaalladi Roma Capitale. Quest’ultima si occuperà della gestione degli Enti che svolgono attività di Istruzione eProfessionale (IeFP) sia a gestione diretta che in regime convenzionale, della realizzazione delladi base e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante. La Convenzione, infatti, si caratterizza per cinque punti fondamentali: miglioramento nella gestione ...