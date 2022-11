Floriano Panza nominato ambasciatore delle Città del Vino

Il Denaro

In occasione della convention d'autunno delle Città del Vino che si è conclusa a Duino Aurisina (TS) domenica 20 novembre, Floriano Panza ha ricevuto il prestigioso conferimento di Ambasciatore delle Città del Vino. 'Creare nuove sinergie e rapporti sempre più stretti e proficui fra i territori del Vino sanniti e quelli del Friuli Venezia Giulia' è l'obiettivo che si pone l'ex sindaco di Guardia Sanframondi.