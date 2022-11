Flat tax | pensioni e reddito di cittadinanza | cosa c’è nella prima manovra del governo Meloni

(Di martedì 22 novembre 2022) Doveva valere circa 32 miliardi, è arrivata a costarne fino a tre in più, 35: ladeldedica come promesso i due terzi degli stanziamenti all’emergenza energia, e imprime alle altre misure una attenzione per famiglie e fasce deboli. Una Legge di bilancio “prudente e realista”, che tiene conto della situazione economica ma anche “sostenibile per la finanza pubblica”, sottolinea una nota del ministero dell’economia di Giancarlo Giorgetti: l’approvazione è arrivatanotte, dopo circa tre ore di Consiglio dei Ministri. Stamattinaha annunciato una conferenza stampa per spiegarne i dettagli, aggiungendo lo slogan “l’Italia torna a correre”. Sul fronte del fisco la novità più importante riguarda il taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe essere di 2 ...

Per gli autonomi viene innalzata la soglia (a 85mila euro) della, che viene introdotta anche come tassa incrementale fortemente voluta da FdI. Loading... Incentivi per chi assume under 36 ...... agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, proroga delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani, la...CDM. Ecco la manovra firmata Meloni: il Reddito di cittadinanza abolito per tutti dal 1° gennaio 2024. Tra le misure approvate dal Consiglio dei ministri, oltre a "Quota 43", flat tax (fino a 85 mila ...Il via libera alla manovra economica è arrivato dal Consiglio dei ministri convocato questa sera da a Palazzo Chigi ...