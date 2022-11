Fisco | perché è giusto rottamare le cartelle e cosa manca

(Di martedì 22 novembre 2022) Le più recenti dichiarazioni di esponenti apicali del Ministero dell’Economia e delle Finanze quantificano in 1.132 miliardi di euro l’ammontare totale del carico residuo contabile dei ruoli affidati (e non ancora riscossi) all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questo dato ammontava a 1.099 miliardi di euro al 31 dicembre 2021 e a 999,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2020 (dati rinvenibili dal Rapporto di verifica 2021, a cura del Dipartimento delle Finanze, dei risultati della gestione di Agenzia delle Entrate Riscossione, pag. 56). Mentre al 30 giugno 2020 si attestava a 986,7 miliardi (dato rinvenibile dall’Audizione del Direttore di Agenzia delle Entrate Riscossione avanti la VI Commissione del Senato in data 6.10.2020, Tabella 1), a fronte, rispettivamente, di 954,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2019 e 909,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2018 (dati rinvenibili dal Rapporto ...

