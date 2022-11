Fiorentina | il programma ufficiale di Dicembre | mese ricco di amichevoli

Viola News

Laquindi al momento avrebbe già programmato di prendere parte ad un prestigioso torneo ... è probabile che si giochino tre sfide da 45 minuti l'una per cercare di compattare ile ...GLI ALTRI - Nessun problema per Junior Messias , out nell'ultima gara con laper un ...- Il Milan tornerà al lavoro dal primo dicembre e dieci giorni dopo volerà a Dubai per una ... Fiorentina, ecco il programma per la sosta: tutte le amichevoli Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha comunicato le amichevoli che svolgerà la squadra di Italiano nel mese di dicembre. Si va dall'Always Ready boliviana alla sfida del 30 ...BORGO SAN LORENZO - Sabato 26 novembre alle ore 17:00 è in programma, presso la Biblioteca Comunale, un incontro pubblico sulla figura di don Gino Bonanni (Vicchio 1913 - Firenze 1995). Si tratta di u ...