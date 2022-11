Fiorentina | Gazzetta | “Possibile scambio a Gennaio per Sabiri”

(Di martedì 22 novembre 2022)- Laritornerà ad allenarsi all’inizio della prossima settimana dopo lo stop per la sosta Mondiale, che ha visto i giocatori della Viola unirsi alle loro nazioni di appartenenza. Nell’edizione odierna delladello Sport, si è parlato del mercato della, in difficoltà nelle prime battute stagionali e che si trova lontana dal posizionamento Europeo. Soprattutto a centrocampo, Italiano chiede un rinforzo sulla trequarti e si segue moltodella Sampdoria. Il giornale sportivo, parla di un probabiletra i due club, con il giocatore Marocchino che non è nei piani di Stankovic. Il presidente Lanna però vuole monetizzare la cessione del marocchino. Viste le note difficoltà economiche della società, la richiesta ...

