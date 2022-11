Finanziaria 2023 - Multe | carburanti | Ponte sullo Stretto | tutte le novità per gli automobilisti

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 novembre 2022) Lenon aumenteranno l'1 gennaio. O, quantomeno, non ci sarà la stangata provocata dall'aumento del tasso d'inflazione a cui è legato il meccanismo automatico di incremento delle sanzioni per le violazioni stradali (che due anni fa calarono leggermente). Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la conferenza stampa di presentazione del ddl Bilancio, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Sconto sui. L'altra misura che impatta direttamente sulla vita degliè lo sconto fiscale sui. Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge, che dunque entrerà in vigore già nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, "che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui ...