Festa nazionale in Arabia Saudita dopo il 2-1 all’Argentina

(Di martedì 22 novembre 2022) Sembra che insi ricorderanno per molto tempo della vittoria contro Messi e compagni. Infatti, il re Salman ha deciso che per domani 23 novembre sarà una giornata di. Tutti, lavoratori e studenti, sono esentati dai propri doveri e possono entrare gratuitamente nei parchi a tema e in altri luoghi di intrattenimento. L’impresa sportiva maturata nei 90 minuti di oggi contro l’Argentina rimarrà nella storia del calcio mondiale. Ma anche il reè intenzionato a fissare nella memoria del proprio Paese questo evento storico. Nessuno si aspettava che all’esordio dei Mondiali l’avrebbe battuto l’argentina di Messi, Di Maria, Lautaro Martinez, Papu Gomez e tanti altri. Gli undici titolari sauditi hanno ben poca consuetudine a ...

Anche l'Argentina ha la sua "Corea", come l'Italia ai mondiali del 1966. L'Arabia Saudita l'ha infatti battuta in rimonta (2-1) proclamando festa nazionale. E la "maledizione" delle fasi finali dei ...Il re dell'Arabia Saudita Salman ha deciso che per domani 23 novembre sarà istituita una festa nazionale dopo la vittoria contro l'Argentina.