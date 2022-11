Fedez in «crisi di mezza età» | il cambio di look stupisce tutti Ecco cosa ha fatto

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 22 novembre 2022) Aria di cambiamento per? Sembrerebbe di sì. Il seguitissimo rapper ha pubblicato una story su Instagram: «Siccome sono in pienadietà… oggi faccio unpazzerello». Astarà allundendo? un nuovo tattoo o un nuovo taglio di capelli? In realtà,usa un filtro per cancellarsi i connotati del viso e “le rughe” e ringiovanire di qualche anno.che così torna indietro nel tempo alla giovinezza ormai andata. I fan più attenti sanno cheironizza molto e condivide momenti di ilarità col suo pubblico. Succede spesso sia con la moglie Chiara, sia con i figli Leo e Vitto. L’ironia L’ironia dinon è una novità. E proprio di recente, il rapper e sua moglie hanno scherzato sul ...