Fedez | il cambio look ha stravolto tutti | la reazione di Chiara Ferragni

(Di martedì 22 novembre 2022)sono una delle coppie più amate di sempre: il cantante hail suo, come l'avrà presa sua moglie? Le novità quando parliamo dei Ferragnez sono dietro l'angolo e puntualmentesono in grando di stupire il pubblico social. Non mancano le dinamiche divertenti insieme ai loro bambini Leone e Vittoria pronti a sorridere e diventare vere e proprie star del web. Nonostante il divertimento i due sono in un momento lavorativo molto fortunato,è giudice di X Factor e ogni settimana mette alla prova i suoi concorrenti.continua con il lancio del suo band e l'ultima collezione make-up ha suscitato grande curiosità nei fan scatenando. Questa volta però al centro ...

... 'Fuori con il biglietto già pagato'adesso non solo somiglia di più ai suoi figli, ma è ... che infatti ha molto apprezzato il. 'Ciao figaccione' ha commentato, con tanto di emoticon con ...... "Siccome sono in piena crisi di mezz'etàOggi faccio unlook pazzerello". Il cantante aveva ... Per la rivelazione,ha deciso di postare la reazione della moglie Chiara Ferragni . Che ...Sempre molto attivo sui social, Fedez ha voluto condividere con i fan l’ultimo suo drastico cambio look. Nella giornata di ieri, infatti, nel suo account di Instagram si è mostrato biondo platino, ...Siccome sono in piena crisi di mezz’età…Oggi faccio un cambio look pazzerello». Una conferma, arrivata dopo una diretta in cui Fedez aveva già alluso all’imminente makeover, lasciando ai fan il compit ...