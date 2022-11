Farsa all' europea L’Ue propone un price cap sul gas come la cima dell’Everest | irraggiungibile

(Di martedì 22 novembre 2022) La Commissione finalmente presenta la sua proposta: il tetto scatta se il metano costa 275 euro per MWh per due settimane. Ma nemmeno ad agosto i picchi sono stati così costanti. Roma chiedeva 180 euro al massimo. I frugali remano contro sui tempi: dopo l’inverno. Berlino si fa il tetto da sola

